Na diefstal wappert vredesvlag weer aan Tielse gevel van Marth en Seija: ‘Laten we toch respect voor elkaar hebben’

,,Ik denk niet dat het een protest tegen de vlag zelf is”, zegt Seija van den Berg. ,,‘Wij willen geen vrede’, dat is het niet.” Haar huisgenoot Marth J. Tobi: ,,Dat kunnen we niet geloven, dat wil je ook niet.”

Het is maandag, iets na 16.00 uur. In hun tuin vertellen de vrouwen over dat wat zij zien als balorigheid. Het resultaat is echter een verdwenen vredesvlag – een blauwe banier met daarop een witte duif met een olijftakje in zijn snavel – en dito vlaggenstok.