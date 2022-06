Na eerder vertrek ING ook geen ABN-Amrokantoor meer in Betuwe

Bankieren gaat al jaren vrijwel helemaal online, het fysieke bezoek aan kantoren is iets uitzonderlijks geworden. En daarmee is openhouden onrendabel en eigenlijk ook overbodig. Daarom zijn in de dorpen de afgelopen twintig jaar alle kantoorpanden al gesloten en zijn nu de kleinere steden aan de beurt.



Zo resteren er in heel Nederland nog maar een kleine vijftig ABN-Amrokantoren. ING voerde die operatie al eerder uit en heeft geen eigen kantoor meer in Tiel. Daarmee komt er na tientallen jaren definitief een einde aan de ‘kantorenstrip’ op die plek, waarbij ABN-Amro, ING en Rabo vrijwel naast elkaar te vinden waren.