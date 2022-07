Neder-Betuwe durft weer te denken aan zelf grond aankopen

,,We beginnen er soms weer voorzichtig aan te denken’’, zegt wethouder Nees van Wolfswinkel. ,,Er waren in 2008 weliswaar gemeenten die er bijna aan kapot zijn gegaan, we hebben er zelf met Casterhoven ook flink last van gehad. Maar goed, je krijgt met eigen grond wel meer grip op de huizenbouw.’’

Plantage en Casterhoven

In de jaren voor 2008 was de vraag naar huizen groot en kochten gemeenten er lustig op los als het om gronden ging waar ze woonwijken wilden laten verrijzen. Maar opeens brak er in 2008 een bouwcrisis uit en moesten gemeenten jarenlang rente betalen over potentiële bouwgronden die ze aan de straatstenen niet meer kwijt konden.

Neder-Betuwe heeft miljoenen aan rentes moeten betalen voor de grond in Casterhoven. De strop voor Geldermalsen met De Plantage liep zelfs in de tientallen miljoenen. Inmiddels zijn beide gemeenten, door de huidige grote vraag naar koopwoningen, bezig om (delen van) die verloren miljoenen terug te winnen omdat de gronden in Casterhoven en De Plantage nu wel grif van de hand gaan.

Dat zorgt ervoor dat de verleiding om weer zelf gronden aan te gaan kopen de kop opsteekt. Van Wolfswinkel: ,,Het is prettig als je zelf wat grond hebt en niet totaal afhankelijk bent van projectontwikkelaars. Op dit moment hebben we in Herenland-West in Opheusden nog wat gemeentegrond die wordt ontwikkeld.’’ Als Neder-Betuwe weer bouwgrond gaat aankopen, wordt dat voorgelegd aan de gemeenteraad.