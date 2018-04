Neder-Betuwe houdt scherpe controles hondenpoep na klachtenregen

Zowel scholen in IJzendoorn en Opheusden als de Molukse kerk in Opheusden klaagde over overlast bij het speciaal ingestelde meldpunt Kakaanpak. Naast de intensievere controles kijkt Neder-Betuwe ook of het mogelijk is om losloopgebieden in te richten. Hier moeten baasjes nog wel de poep van hun huisdier opruimen.