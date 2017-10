Nepdieven stropen Tielse winkels leeg: voor 1.300 euro weg

Chauffeur (20) vluchtauto overval Coop Tiel 'had geen idee'

8:47 TIEL - Natuurlijk, dat hij valse kentekenplaten op de auto van zijn stiefvader moest plakken, dat was best wel raar. ,,Maar eerlijk gezegd dacht ik er niet bij na’’, verklaarde de 20-jarige Tielenaar gisteren in de rechtbank van Arnhem. ,,Een vriend van me vroeg of ik hem wilde oppikken. Hij moest ergens iets ophalen. Ik stelde verder geen vragen.''