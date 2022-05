Niet gezond als scholen hun geloof de hemel inprijzen

Hoogzwan­ger van een tweeling ontvlucht­te Victoria de oorlog in Oekraïne, nu woont ze in een ziekenhuis

TIEL - Victoria Serebrianska - gevlucht uit Oekraïne en nu wonend in Tiel - kon aanvankelijk haar oren niet geloven. Zeiden ze nu echt dat zij, hoogzwanger, in een ziekenhuis zouden gaan wonen, of bedoelden ze toch vakantiehuis? ,,Ik was geschokt, eerst. Maar nu denk ik: eigenlijk is het de beste optie.”

20 mei