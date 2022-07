Nieuw bij jubilerende Werkplek: Jantine Hos

Wol loopt als een rode draad door het leven van Jantine Hos. Ze is professioneel viltster, kunstenaar, docent en trainer ‘creativiteit’. Ook is Hos, die twee jaar terug de Zaanstreek voor Varik verruilde, lid van Werkplek. Deze kunstenaarsvereniging bestaat 25 jaar en viert dat met een expositie in Buren, inclusief werk van Hos. Jantine Hos (1961) werd geboren in De Woude: ,,Ik was een boerendochter en we hadden ook schapen. Ik breidde altijd al veel en toen in de jaren 70 spinnen heel erg in was, ging ook ik spinnen. Al is het daarna lang stil blijven liggen en studeerde ik af als historicus, ben ik altijd blijven ‘maken’.”

Kunst voor 25 euro

Nadat Hos in 2020 in Rivierenland was neergestreken, hoorde ze over Werkplek. ,,Ik was in de Zaanstreek ook lid van een kunstenaarsvereniging en weet dat je er veel aan hebt: sowieso een netwerk en samen sta je sterker. Toen ik in Varik kwam, heb ik me aangemeld én kwam ik door de ballotagecommissie.”



Werkplek werd in 1997 opgericht en ter ere van haar zilveren jubileum is er in galerie Anjo de Jong in Buren de expositie 25 KVW - kunst vanaf 25 euro: 25 leden bieden, naast regulier werk, kunst voor 25 euro aan. Hos heeft een serie van tien jubileumwerken gemaakt, waarvoor ze wilgentakjes met vilt heeft gecombineerd.



De expositie is van 8 tot en met 24 juli elke vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur te zien. De toegang is gratis. ,,Later dit jaar ga ik nog een keer in Buren exposeren. Nieuwe leden krijgen door Werkplek altijd een expositie aangeboden en deze is vanaf 29 november in de synagoge.”