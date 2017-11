Nieuw leven voor eeuwenoude kunst uit Burens kasteel

Jaren zat de deur op slot. De 16de eeuwse kasteelschat die erachter ligt, wordt nu onderzocht. ,,We hopen dat deze Burense ornamenten een plekje krijgen in het Marechausseemuseum’’, zeggen onderzoeker Claudia Aerts en aanjager Coosje Berkelbach.

,,Dit zijn allemaal kunststukken die in de zestiende eeuw op de galerij van de binnenplaats van het kasteel stonden.’’ Claudia Aerts staat in de deuropening van een schuurtje op het Burense Plantsoen, met achter zich tientallen zware stukken steen. Stuk voor stuk sierden de ornamenten, pilaren, bollen en zuilen het kasteel, dat onder meer het onderkomen was van Anna van Buren, de latere vrouw van Willem van Oranje.

Quote Dit is nationaal, misschien wel internationaal een waardevolle erfenis Coosje Berkelbach, Burense auteur en kunstliefhebber

'Het is een mysterie'

Samen met haar vader Leopold - hij is erbij voor het zwaardere sjouwwerk - is de Belgische studente conservering en restauratie er de hele dag druk mee. Afstoffen, fotograferen, sorteren, verplaatsen. ,,Het is heel bijzonder. Vooral het type steen is een mysterie. Het is compact, weinig poreus en het heeft in mijn beleving het meeste weg van dolomiet.’’

Er is nog genoeg te ontdekken over de ornamenten, maar een hoop is ook al wel duidelijk, vertelt Coosje Berkelbach, die zich sinds een aantal jaren inzet om de geschiedenis van Buren te vertellen: ,,Het kasteel dat hier stond, is in de negentiende eeuw afgebroken. De stenen zijn per opbod verkocht. Op een gegeven moment kwam blijkbaar het besef dat er ook iets bewaard moest blijven; een deel daarvan zie je nu hier.’’ Eerder stond een deel van de objecten in het Plantsoen bijeen als een monument. Ze weet dat meerdere stukken gestolen zijn. ,,Mensen namen mee wat hier lag.’’

Monument van 't kasteel, dat net als het kasteel verdween. Foto: William Hoogteyling.

'Geen liefde voor deze schat'

Volgens Berkelbach wordt het hoog tijd dat de stenen een mooie plek krijgen. ,,In feite is het hier gewoon neergegooid. ,,Buren is er weinig liefdevol mee omgegaan. Terwijl de kunsthistorici het er wel over eens zijn dat dit materiaal heel bijzonder is. Niet alleen voor Buren of de omgeving. Dit is nationaal, misschien wel internationaal een waardevolle erfenis.’’

De ornamenten in het begin van de vijftiende eeuw ontworpen en gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Vincidor, stelt ze. ,,Een leerling uit de School van Raphaël, dat zegt wel iets.’’ Hij kreeg de opdracht van Maximiliaan van Egmont, de vader van Anna van Buren.

'Buren, doe hier iets mee'

Hoewel Berkelbach pas zeven jaar in Buren woont, vindt ze het belangrijk dat de geschiedenis van de stad wordt verteld. Ze werkte eerder mee aan het boekwerk Canon van Buren. Het doet haar pijn te zien dat er tot dusverre amper iets is gedaan met de kasteelgeschiedenis. ,,Cultureel erfgoed staat niet hoog op de politieke agenda. Jammer. Als je als Buren, als klein stadje, zo'n rijke geschiedenis hebt, doe daar dan iets mee.’’



Aerts en Berkelbach gaan met burgemeester Jan de Boer praten over de toekomst van de historische stukken. ,,Het zijn tenslotte zijn stenen’’, zegt de Belgische studente. Volgens haar kunnen de kunststukken het beste bewaard blijven in een museum. ,,Ondanks dat het hier gaat om een harde steen, is de vervuilde buitenlucht niet de beste plaats.’’



Berkelbach hoopt dan ook op een definitieve plek in het Marechausseemuseum. ,,Er is ooit sprake van geweest dat het naar het Rijksmuseum zou gaan maar dat wilde Buren uiteindelijk niet. Dan wordt het nu tijd om zelf een mooie plek te creëren. We zijn in gesprek en ik ben hoopvol.’’



Aerts wil graag ook ornamenten van particulieren zien. ,,Voor de inventarisatie willen we het overzicht zo compleet mogelijk maken.’’

Claudia Aerts. Foto William Hoogteyling. De steensoort is vooralsnog een mysterie. Foto: William Hoogteyling claudia.aerts@student.uantwerpen.be