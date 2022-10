Nieuw werk in Buiten Museum Tiel met hulp van gastcurator Verspuij

Begonnen met twee kasten

,,Toen we begonnen, hadden we eerst twee kasten laten ontwerpen: een hangende en een staande”, blikt De Graaf terug. ,,Eenmaal gemaakt, gingen we de boer op om ze te verkopen.” Kopers waren onder meer de Rabobank, het museum en de schouwburg. Ook een aantal scholen schafte een kast aan. ,,Door de jaren heen zijn de kasten nogal gerouleerd. Zo stond er voorheen eentje in de bieb, die nu in Zinder staat. Ook twee sportscholen hebben tegenwoordig een kast.”

Affiniteit met kunst

Het werk dat wordt geëxposeerd, bestaat uit stukken uit de Kunstuitleen-collectie en kunst van Werkplek-leden en Zinder-cursisten. Deze partijen leveren elk kwartaal een aantal ‘opties’ aan en wát er uiteindelijk in de kasten wordt getoond, bepalen Eef de Graaf en een andere Werkplek-lid, momenteel Bert Megens. ,,Af en toe werken we ook samen met een gastcurator. Dat zijn altijd mensen die een bepaalde affiniteit met kunst hebben. Zo hebben we in het verleden onder anderen Karel Zwart en Ella Kok-Majewska gevraagd. En 7 oktober is Laurens Verspuij langs geweest om mee te kiezen. Hij is wethouder van cultuur geweest en toen we hem uitnodigden, was hij direct enthousiast.”