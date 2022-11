Nieuwbouw maakt verdwenen Kasteel Tuil meer zichtbaar

De kastelen van Rivieren­land

Het klinkt best aanlokkelijk, die toeristische radioreclames van Gelderse Streken waarin ook Rivierenland een prominente rol speelt. Misschien is de bloesem en het daaropvolgende fruit wel de grootste trekpleister, maar ik hoor ook dat de kastelen in het toeristische strijdperk worden gegooid. Terecht. Want ze zijn mooi, kasteel Wijenburg in Echteld en de kastelen Ophemert, Neerijnen en Waardenburg.

