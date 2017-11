Nieuwe beelden brute woningoverval Lienden op tv

Op donderdag 26 januari rond 19.00 uur overvielen twee gewapende mannen en een vrouw de woning. Een onbekende vrouw belde aan en op het moment dat de bewoner opendeed, verschenen plots twee mannen, van wie één een vuurwapen had.



Er ontstond een worsteling waarbij de daders pepperspray gebruikten. Zonder buit vertrokken de overvallers richting het centrum van Lienden.



Gewond

De bewoners raakten bij de overval gewond. De bewoner liep gebroken en gekneusde ribben op, een blauw oog, schrammen en een wond op zijn hoofd.



Op de beelden is te zien dat de daders richting het huis lopen, schoppen en slaan en wegrennen. De man heeft zelf 5.000 euro over voor de gouden tip in de zaak.



