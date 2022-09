Nieuwe impulsen om Buren te laten sporten: klap van corona dreunt nog na bij sportverenigingen

Miljoenen verdiend met groot drugslab in woning, maar familie ‘wist nauwelijks wat er gebeurde’

De 34-jarige A.B. uit Woerden is de spil achter een groot drugslab in Woerden. De rest van zijn familie heeft er weinig mee te maken. Ze wisten nauwelijks wat er gebeurde. Dat vertelde de Woerdenaar maandag zelf in de rechtbank in Utrecht.

29 augustus