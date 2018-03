Nieuwe namen Appelpop: Bløf na vier jaar terug op Tielse Waalkade

Tielse stadsgracht opgeschoond: 'Er ligt al gauw een halve meter rommel'

14 maart TIEL - Het rottende blad en zwerfvuil hoopte zich aardig op in de stadsgracht aan het Kalverbos in Tiel. Geen fraai gezicht, het stinkt, belemmert de doorstroming en is niet goed voor de waterkwaliteit. Eens in de zoveel tijd geeft Waterschap Rivierenland daarom in samenspraak met de gemeente opdracht het te verwijderen.