Nieuwe orthodoxe basisschool in Kesteren door groeiende vraag

De aanvraag voor de nieuwe school is gedaan door de ‘vereniging tot verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag’ (VCOG) in Neder-Betuwe. Dit bestuur heeft al drie soortgelijke basisscholen in de gemeente: de Eben-Haëzer en Rehoboth in Opheusden en de Seba in Ochten. Daar zitten tezamen in totaal bijna 1100 kinderen op.



In Kesteren is nog geen volwaardige basisschool voor deze zwaardere stroming binnen de reformatorische kerken, terwijl de behoefte er wel is. Dan is het ook wenselijk om kinderen in eigen dorp naar school te laten gaan.