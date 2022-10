‘Nieuwe’ oude peer ontdekt: een roze stoofexemplaar

Jong gezin bouwt zelf droomhuis in Culemborg, maar brand verwoest het nog voor ze er wonen: ‘Vreselijk’

Voor Bouke Pieter en Annegreet Ottow-Boekeloo veranderde de bouw van hun droomwoning in een nachtmerrie. Een allesverwoestende brand legde dinsdagnacht de ‘Alpenhut’ in de as, hun huis in aanbouw op het Pioniersveld in de Culemborgse wijk Parijsch.

26 oktober