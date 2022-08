Nieuwe school met gymlokaal in Kesteren gaat bijna 9 miljoen euro kosten

De rijksoverheid heeft toestemming gegeven voor de nieuwe school. Door die goedkeuring is de gemeente Neder-Betuwe verplicht om huisvesting beschikbaar te stellen. Aangezien er geen geschikt schoolgebouw voorhanden is, is nieuwbouw de enige optie. De VCOG (vereniging tot verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag in Neder-Betuwe) heeft nu drie grote basisscholen, met 1100 leerlingen in de gemeente Neder-Betuwe. Twee staan in Opheusden (Rehoboth en Eben Haëzer); eentje in Ochten (Séba).