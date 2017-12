In Dodewaard koop je reuzenkerstboom of een tafelmodelletje

7:14 DODEWAARD - Inpakken en wegwezen. Dat is het devies van de kerstbomen drive-in van Mary José en Tom Maul, aan de Waalbandijk in Dodewaard. Ze verkopen al 28 jaar kerstbomen. ,,We begonnen ermee in Amsterdam en doen het daar nog steeds. In Dodewaard zitten we nog niet zolang, we zijn hier gekomen vanwege de rust en ruimte en hebben ons bedrijf meegenomen.’’