Nivo Sparta herdenkt omgekomen clubgenoot Mebrie, die donderdag verdronk in de Waal

Melake was drie jaar lid van voetbalvereniging Nivo Sparta. Hij was verdediger in het achtste team. Zijn ploeggenoten ontstoken de fakkels voor de belangrijke wedstrijd van het eerste team tegen Almkerk.

,,Een bijzonder moment", zegt één van de fakkeldragers na de korte ceremonie. ,,Mebrie was altijd een vrolijke jongen; een voorbeeld voor anderen. Had een tomeloze energie. Wilde in Zaltbommel echt iets van het leven maken. Hij was woensdag jarig. We gaan straks een biertje op hem drinken. Dan zou hij ook een rondje hebben gegeven."



Bij de ingang van de club hangen de vlaggen halfstok. ,,Bij ons is er verslagenheid vanwege het dodelijke ongeval", omschrijft voorzitter Bert Wernke. ,,De wedstrijd van het achtste werd zaterdag afgelast. Ik heb zoiets nog nooit als voorzitter meegemaakt."