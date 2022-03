Nog maar klein stapeltje stemformulieren over in Est

Opkomst altijd goed

In de ochtend was Aart de Kock voorzitter van het stembureau: ,,Toen was het zo rustig dat ik dacht, nou, wat moet dat worden. Vaak staan ze al voor half acht bij de deur, nu was er in het begin niemand. Toen ik om drie uur wegging waren er pas 130 stemmen uitgebracht. Maar uiteindelijk is de opkomst heel redelijk en heeft Est weer heel goed zijn best gedaan. De opkomst is hier altijd goed.’’

Laatste stemmers

De Kock was nu een van de laatste stemmers: ,,Ik was gewoon benieuwd hoe het verder gegaan was in Est. Dus ja, dan kom ik laat stemmen.’’ Mark Grandia heeft niet geaarzeld of hij zou gaan stemmen: ,,Nee, we weten inmiddels allemaal heel goed dat dat in sommige landen helemaal niet vanzelfsprekend is. Dus ja, ik ga stemmen.’’ Ook het echtpaar Van Leeuwen uit Neerijnen heeft niet getwijfeld: ,,We zijn nog mooi op tijd. Nee, dit laten we niet aan ons voorbijgaan.’’