Nóg twee weekenden minder treinen tussen Tiel en Utrecht

Aanhoudin­gen voor explosie in Haaften, politie onderzoekt link met neergescho­ten vrouw

De politie heeft vannacht twee jongens van 16 en 17 jaar oud aangehouden nadat eerder op de avond een explosie was bij een huis aan de Enggraaf in Haaften. Eerder deze week werd een vrouw in dezelfde straat neergeschoten toen ze de deur open deed. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de zaken.

17:57