Nog volop vraagtekens over wildwesttafereel in vredig Tiels hofje

Een buurvrouw was wel thuis en is nog behoorlijk aangedaan door het gebeurde. ,,Ik was de was aan het opvouwen en hoorde ineens allemaal lawaai en geschreeuw, ik dacht dat ze aan het stoeien waren. Ik wilde naar buiten gaan om te zeggen: 'doe even normaal'. Toen zag ik het pistool en hoorde twee of drie knallen. Gelukkig zat de voordeur op slot anders was ik zo naar buiten gegaan.’’ Ze zag hoe het vermeende slachtoffer nog in het gezicht geschopt werd en vervolgens bebloed te voet vertrok. ,,Het was zo heftig en ging zo snel.’’



De twee mannen gingen er als een dolle vandoor in een BMW. De straat werd afgesloten, de politiehelikopter cirkelde lang boven Tiel en even na half zeven meldde de politie dat een verdachte is aangehouden bij zijn woning aan Het Achterveld in Tiel. De bewuste auto is daarbij in beslag genomen. Het slachtoffer is nog niet gevonden.



De politie heeft nog geen verdere mededelingen gedaan over de personalia van de verdachte of de aanleiding voor de schietpartij.