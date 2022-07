Nu nekt laagwater de pontjes: drie veerdiensten zijn al weer uit de vaart

Inmiddels liggen de Waalpontjes bij Slijk-Ewijk en Dodewaard al aan de ketting en sinds dinsdag is ook het Liniepontje bij Culemborg over de Lek uit de vaart genomen. En het veerpontje bij de Bol in Varik had dinsdagochtend nog maar dertig centimeter speelruimte, anders was aanleggen daar ook al niet meer mogelijk omdat de rivierbodem zou worden geraakt. De verwachting is dat dat pontje een dezer dagen ook uit de vaart wordt genomen.