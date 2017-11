'Nu ze onder de groene zoden liggen, krijgen ze een penning'

,,Sorry voor mijn tranen hoor.’’ De 80-jarige Tien Leatemia is boos en verdrietig. Ze hoopt dat geen enkele voormalig KNIL-militair zijn beloofde medaille accepteert. Molukse ouderen uit Tiel wachten nog altijd op echte erkenning voor de strijd die hun ouders streden.

Waardering

Quote Nu ze bijna allemaal onder de groene zoden liggen krijgen ze een penning. Ze zijn geen honden! Tien Leatemia Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht Hans van Griensven ontvangt vandaag voormalig KNIL-militairen om hen na 66 jaar eindelijk te eren. Zij hebben nooit de waardering gekregen waarop zij recht hebben, terwijl ze voor het vaderland hebben gevochten, redeneerde hij. De strijders krijgen naast een medaille ook wachtgeld dat nooit eerder werd uitgekeerd. Hoewel de berichtgeving landelijk werd gepresenteerd als goed nieuws, zijn Molukse ouderen uit Tiel allerminst blij.



,,Deze zogeheten erkenning komt van een generaal van Defensie, niet van de regering. Dit is geen ministerieel iets’’, laat Vic Latumahina (65) weten. Dat gegeven zit de tweede generatie Nederlandse Molukkers dwars.

'Een belediging'

,,Ik was woest toen ik de berichten op tv zag vorige week’’, zegt Tien Leatemia (80). ,,Ik vond dat een belediging en een vernedering voor mijn ouders.’’ Terwijl haar adem stokt en haar stem overslaat, neemt ze een moment om tot rust te komen en haar tranen weg te vegen. ,,Ik schreeuwde heel hard: 'godverdomme, nu ze bijna allemaal onder de groene zoden liggen krijgen ze een penning. Ze zijn geen honden!'’’

Verdriet en pijn

Rond de witte tafel in ontmoetingscentrum Buah Hati zijn zes Molukse Tielenaren aangeschoven. Voor hen staat een kop koffie, de schaal met kokosmakronen blijft onaangetast. Ze halen herinneringen op over hun vaderland en praten over de beloofde erkenning voor hun vaders. Het gezelschap heeft er geen goed woord voor over.

Allemaal voelen ze nog het verdriet van hun vaders en moeders. En die pijn kent vele gezichten: de gedwongen verhuizing van Indonesië naar Nederland waar een ontslagbrief voor hen klaarlag, de erbarmelijke opvang in concentratiekampen, de beloofde terugkeer die uitbleef, de erkenning die uitbleef, om er maar een paar te noemen. ,,De Molukkers werden weggestopt in kampen, écht weggestopt. Met niks moesten ze leven in tochtige woningen. En dan heb ik het nog niet eens over het verleden van de oorlog, van het vertrek naar Nederland. Mijn vader kon niet eens tegen zijn broer zeggen dat hij weg moest’’, zegt Latumahina.

'Slapen in stro'

,,We zouden maar een half jaar blijven’’, herinnert Leatemia zich. ,,We hadden een kist met wat persoonlijke spullen, die mocht niet open want we zouden toch snel weer terug gaan. Maar we zijn nu al 66 jaar hier.’’

Corrie Merkestein-Tomatala (80): ,,Wij moesten slapen in de stro, met een paardendeken. Terwijl mijn vader had gevochten voor Nederland.’’

Sephus Tahamata (70), een oudere broer van voetballer Simon Tahamata, groeide op in kamp Vught. Het was er koud, weet hij nog. ,,Mijn vader kookte in de gaarkeuken voor het hele kamp. Toen we in Nederland kwamen, waren er in ons gezin drie kinderen. We kregen een klein kamertje. Mijn vader en moeder hadden een bed, achter een gordijn, aan de andere kant sliepen wij in een stapelbed. Op het laatst waren er elf kinderen, nog altijd in dezelfde ruimte. We verlieten het kamp om naar Tiel te verhuizen waar mijn vader - nog steeds stateloos - kon gaan werken. Pas toen mijn broer Simon met het Nederlands elftal naar het buitenland moest, nam ons gezin de Nederlandse nationaliteit aan, anders kon hij niet makkelijk reizen. Zelf ben ik van de mts gegaan toen ik 16 was, ik moest werken, helpen om de kinderen (de jongere broers en zussen in het gezin, RdO) te voeden.’’

Trauma's

Okke Talapessy (70) geeft aan dat de geschiedenis blijvende littekens heeft veroorzaakt. In de gezinnen, in de Molukse gemeenschap. ,,Ik herinner me de granaten in de oorlog. Ik was eraan gewend, de kazernes waar onze vaders zaten werden steeds overvallen. Ik was vier, daar houd je trauma's aan over. De pijn kwam pas later naar boven. Zo heeft ieder een eigen verhaal.’’

Latumahina: ,,Ik herinner me, toen ik een jaar of acht was, dat ik mijn moeder iedere nacht hoorde huilen en gillen. Ik heb nooit durven vragen wat er de oorzaak van was. Komt van het Jappenkamp, hoorde ik later van mijn zus. Daar zijn vreselijke dingen gebeurd. Maar de loyaliteit van onze vaders was groot. Dan legden de Japanners een Nederlandse vlag op de grond en droegen ze hen op erover heen te lopen. Ze bevolen ze te spugen op een foto van koningin Wilhelmina. Dat deden ze echt niet. Zo loyaal waren ze aan Nederland.’’

'Ons verhaal moet op tafel'

Afgezet tegen de geleverde strijd en de loyaliteit aan Nederland, doet het de Tielse Molukkers pijn dat hun ouders en zij zelf nooit werden gehoord. ,,Dat kan ook niet meer worden goedgemaakt’’, stelt Talapessy die wel een manier weet om zijn vader en andere oud-strijders te eren. ,,De hele geschiedenis moet open en bloot op tafel. Van driehonderd jaar bezetting tot nu. Ons verhaal moet gehoord worden.’’



Middels gastlessen op scholen doet Latumahina zelf een poging om het verhaal over te brengen, maar de geschiedenis hoort standaard onderdeel te zijn van het lespakket op Nederlandse scholen, vinden alle zes de Tielenaren.



Latumahina: ,,Kinderen weten niks van ons hoor, echt helemaal niks. Ik vraag weleens open: 'wat kun je vertellen over Molukkers'. Een keer kreeg ik als antwoord 'wat zijn dat, koekjes ofzo'. Zelfs leerkrachten geven na afloop aan dat ze onze geschiedenis niet kennen. Dat vind ik erg.’’

Quote Ik vraag kinderen weleens: 'wat kun je vertellen over Molukkers'. Een keer kreeg ik als antwoord 'wat zijn dat, koekjes ofzo' Vic Latumahina

De hoop blijft

De grootste wens voor de Molukkers is onveranderd gebleven: de mogelijkheid om te kunnen terugkeren naar een vrije Molukse staat. Maar dat ideaal wordt nooit meer de werkelijkheid, beseffen ze. ,,Maar we blijven er toch op hopen. Altijd’’, zegt Leatemia. ,,Ik kom graag op Ambon, op vakantie. Als ik daar ben voel ik het; dit is mijn land. Maar mijn kinderen leven hier, mijn kleinkinderen en binnenkort mijn achterkleinkinderen. Ik kan nooit meer echt terug.’’

Brief aan Tiels college

Vanaf begin jaren vijftig heeft de gemeente Tiel de Molukse gemeenschap in haar midden. Er waren twee woonoorden in Tiel waar de eerste molukkers gehuisvest waren, te weten de barakkenkamp Schutssluizen en kamp Elzenpasch. Later is de zogeheten molukse wijk in Tiel West gekomen.



Het zal u niet ontgaan zijn dat vanuit de Nederlandse Defensie aangegeven werd om na 66 jaar verblijf van de KNIL-militairen in Nederland, deze eindelijk de erkentelijkheid en waardering toe te kennen voor hun verdiensten als militair voor het Koninkrijk der Nederlanden. Helaas zijn vrijwel de meesten van hen reeds overleden.



In Tiel wordt die erkenning door kinderen en kleinkinderen van de overleden KNIL-miltairen als zeer wrang ervaren en gevoeld.



Aan U het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Tiel, mijn persoonlijke verzoek om op de één of ander manier - net zoals Defensie dit doet - de oud-KNIL-militairen als Gemeente Tiel een zekere blijk van waardering en erkenning te geven. Dit kan een symbolisch gebaar zijn en of een bepaalde vorm hebben, gebaseerd op eventuele ideeën vanuit de Molukse gemeenschap.



*Dit is een verkorte versie van de brief die Vic Latumahina schreef aan het Tielse college.