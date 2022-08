Nu zelfs rolstoel als hulp voor Suriname gestolen in Tiel: ‘Wordt echt te gek’

De vrijwilligers van de stichting zijn het nu zo beu dat ze hopen op hulp: iemand die bewakingscamera’s wil leveren of over heeft en die bij hun pand aan de Papesteeg wil installeren. ,,Iemand die nog wat heeft liggen en ook technisch kan helpen met ophangen en aansluiten”, zegt voorzitter Will van Rhee. ,,Of een bedrijf dat een donatie wil doen voor cameratoezicht.”

Volgens hem ‘gaat dit nergens meer over’. ,,Het wordt echt te gek. We hebben de laatste tijd een brand gehad en al diverse diefstallen. Nu voor het eerst zelfs een grote, niet-inklapbare rolstoel. Het lijkt erop dat ze met een busje of aanhangwagentje langsrijden en iets meenemen als het ze bevalt.”

Rijdende medicijnkasten

Behalve de rolstoel werden ook twee rijdende medicijnkasten - om in een ziekenhuis mee langs de kamers te gaan - en ruim twintig tafelpoten ontvreemd. Daardoor zijn de tafelbladen die achterbleven onbruikbaar geworden. Het hele boeltje is hooguit enkele honderden euro’s waard.

De spullen stonden buiten onder een afdak, in afwachting van de zeecontainer die over een week of twee komt. ,,Tot voor kort stond alles binnen, maar we moesten daar ruimte maken voor de bouw van een corsowagen”, licht Van Rhee toe. ,,En het hek om het pand kan niet permanent dicht zijn, omdat ook andere organisaties in het complex naar binnen moeten.”