Ochten loopt uit voor nieuwbouw en randweg, maar niet veel jongeren: ‘Krijg ik de kans, kom ik over paar jaar weer terug’

Berege­nings­ver­bod opgeheven in Betuws rivierenge­bied, maar nog wél van kracht in regio Nijmegen

BEMMEL - Het beregeningsverbod in de Betuwe is vrijdag opgeheven door het Waterschap Rivierenland. In delen van de gemeenten Berg en Dal, Wijchen en Heumen blijft het verbod wel van kracht.

16 september