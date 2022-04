Oekraïense kinderen naar Rehoboth-school

Kinderen uit Oekraïne die tijdelijk verblijven in Neder-Betuwe, gaan binnenkort naar school. Er is voor hen ruimte gevonden in het gebouw van de Rehobothschool in Opheusden.

De vijf gezamenlijke schoolbesturen in het basisonderwijs van Neder-Betuwe en de gemeente hebben in goed overleg afspraken gemaakt. Ook in Neder-Betuwe wonen inmiddels Oekraïense vluchtelingen. Onder hen veel kinderen. Zij hebben er recht op om naar school te gaan, want zij zijn net als alle andere kinderen in Nederland leerplichtig.

De schoolbesturen zijn het er over eens dat lesgeven op één locatie het beste is voor de kinderen. Er is ruimte beschikbaar op de Rehobothschool in Opheusden. Voor praktische zaken kunnen alle scholen worden ingeschakeld, zoals voor kennisdeling op het gebied van nieuwkomersklassen en hulp van leerkrachten en vrijwilligers. Het nieuwkomersonderwijs is toegankelijk voor kinderen uit alle gezindten.

Oproep voor taalhulp

Een oproep wordt gedaan aan mensen die de Oekraïense taal spreken of over didactische vaardigheden beschikken om te helpen bij het onderwijs aan de Oekraïense kinderen. Wethouder Marien Klein is blij met de initiatieven van de scholen en de constructieve houding van de schoolbesturen: ,,Iedereen is er zich van bewust dat onderwijs voor deze kinderen belangrijk is. Voor de taal, voor de ontwikkeling, maar vooral ook als afleiding en daarmee wat rust, want zij hebben veel meegemaakt, in hun thuisland en onderweg.”

Oekraïense kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen naar de Internationale Schakelklas (ISK) in Wageningen of Tiel. Die keuze maakt de leerling zelf.