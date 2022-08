Ondanks de hitte kan er veel gewandeld worden

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

HEESSELT

Het lijkt afgesproken werk. Dit weekend zijn er op diverse plekken interessante wandelingen in Rivierenland. Natuurvereniging IVN West-Veluwe trapt af met een keuzewandeling in de Heesseltsche uiterwaarden op zaterdag 13 augustus.

De plantenmensen gaan om 14.00 uur op zoek naar de vele plantensoorten in de heringerichte uiterwaarden.

De vogelliefhebbers richten zich op de vogelsoorten in de uiterwaarden en gaan om 19.00 uur op stap. Beide wandelingen starten op de parkeerplaats aan de Waalbandijk. Aanmelden kan via pietaton@outlook.com

CULEMBORG

Heilige Huisjes, daar kun je tegenaan schoppen, maar je kunt er ook van genieten. Neem daarvoor de Heilige Huisjes wandelroute door de oude binnenstad van Culemborg en leer meer over 700 jaar religie in de stad.

Vijf kerken langs de route zijn in de zomerperiode open op iedere tweede zaterdag van de maand en dus op 13 augustus. Download de route gratis op de website culemborgklopt.nl

WAARDENBURG EN NEERIJNEN

De wandelschoenen kunnen zondag 14 augustus weer aan. Dan begeleidt de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen een cultuurhistorische wandeling over het landgoed van kasteel Waardenburg en huis Neerijnen.

De tocht gaat door het parkbos en de kasteeltuin en met het zicht op de historische gebouwen vertelt de boswachter alles over de geschiedenis van deze bijzondere omgeving. De wandeling begint om 10.00 uur en start bij Stroomhuis Neerijnen. Online reserveren is noodzakelijk.

TIEL

De Joodse begraafplaats in Tiel is de afgelopen tijd helemaal hersteld. Meestal is deze plek afgesloten voor bezoekers, maar een eerdere open dag in juli liet zien hoeveel belangstelling er is. Daarom wordt de begraafplaats zondag 14 augustus nogmaals opengesteld.

Bezichtig de nieuwe tentoonstelling met onder meer een Yad Vashem onderscheiding en veel informatie over Joods begraven of ga mee met een rondleiding. De openstelling is van 14.00 tot 16.00 uur.

CULEMBORG

Tot slot op zondag 14 augustus een muzikaal optreden in muziektent De Plantage in Culemborg. De Thompson Bridge Bigband uit Grave dankt haar originele naam aan de brug over de Maas bij Grave. Geheel symbolisch staat de brug ook voor verbinding via muziek van de aan weerzijden wonende bandleden. Het optreden begint om 14.00 uur.