Onderzoek naar Apache-ongeluk in Zoelmond, wat weten we tot nu toe?

De plek waar de helikopter geland is, is tot militair gebied verklaard. Dit houdt in dat het voor burgers verboden is er te komen. Zodoende zijn de naastgelegen N320 en N834 afgesloten.Weggebruikers worden omgeleid.



Opvallend genoeg mogen fietsers wel van de wegen gebruikmaken, meldt Omroep Gelderland. Hoe lang de afsluiting precies gaat duren, is onbekend. Maar mensen moeten zeker rekening houden met enkele uren.



Vanwege het onderzoek blijft de Apache nog even in Zoelmond staan. De Luchtmacht wil eerst meer duidelijkheid hebben over het ongeluk. ,,De piloten hadden toestemming om tot 35 meter hoog, of lager als de missie daarom vroeg, te vliegen’’, laat woordvoerder Sidney Plankman weten in een gesprek met het Radio1-journaal. Dit is een stuk lager dan eerder gemeld. Zo werd aanvankelijk gesproken van een minimale vlieghoogte van 100 meter bij oefeningen in het donker.



Vast staat, dat daarbij de kabels geraakt zijn. Maar of dat door een menselijke fout, of door een technische is veroorzaakt, moet worden uitgezocht.



De heli die een noodlanding moest maken, was onderdeel van een formatie van 4 Apaches.