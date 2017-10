Onderzoek naar politiegeweld bij azc-rellen Geldermalsen moet over

Leef­baar­heids­bud­get leeft weer in Geldermalsen

19 oktober GELDERMALSEN - Je moet dit jaar weer je best doen om in aanmerking te komen voor een uitkering van het leefbaarheidsbudget van Geldermalsen. In totaal werden er 41 initiatieven ingediend: 12 in de categorie tot 10.000 euro en 29 in de categorie tot 5.000 euro. Voor beide categorieën is er een budget van 50.000 euro.