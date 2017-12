Only for Men negeert verbod en gaat zondag toch open

Hechtenis

,,Het klopt niet wat nu in Geldermalsen gebeurt", zegt Arthur Feenstra van Only for Men. ,,Ondernemen is topsport. De maand december. De zondag voor kerstmis. Dat zijn voor ons enorm belangrijke omzetdagen." Geldermalsen bezorgde vrijdag nog een brief bij alle ondernemers met de mededeling dat ze zondag 24 december een boete van maximaal 20.500 euro riskeren of zes maanden hechtenis als ze toch de winkel openstellen. Ook al is dat in een besloten sfeer en alleen voor vaste klanten.