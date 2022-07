Onrust over windturbines bij stadje Buren, buurt start onlinepetitie

Er is in Buren onrust ontstaan over de mogelijke komst van windmolens. Die zouden aan de westkant van het stadje komen. Omwonenden zijn inmiddels online een handtekeningenactie gestart.

Maar volgens de gemeente Buren is dat allemaal zeer prematuur. Een woordvoerder wijst erop dat de gemeenteraad vorig jaar nog nadrukkelijk nee heeft gezegd tegen meer windturbines. Zo krijgt Vattenfall nog geen groen licht voor de plaatsing van meer turbines langs de A15 tussen Lienden en Kesteren.

Toch is dat niet het hele verhaal. De gemeente erkent wel dat er binnenkort een gesprek is met het Twentse bedrijf Pure Energie over een plan voor windmolens. De woordvoerder zegt erbij dat een aanvraag ‘puur hypothetisch’ zou zijn vanwege de eerdere afwijzing door de gemeenteraad. Pure Energie zelf weigert inhoudelijk ieder commentaar op de situatie en bevestigt noch ontkent dat een plan in de maak is.

De online petitie richt zich tegen plannen in de richting van de dorpen Asch en Buurmalsen. Zij vrezen voor ‘zes tot twaalf turbines met een tiphoogte tussen de 240 en 300 meter’. Die zouden dan moeten komen in de omgeving van de Groenestraat, Hofkampseweg en Hennisdijk. De petitie tegen de komst van Pure Energie-windturbines in de ommelanden van het stadje is inmiddels bijna vierhonderd keer ondertekend.

Of een dergelijk plan realistisch zou zijn, is zeer de vraag. Windparken op land - de ingepolderde delen zoals Flevoland uitgezonderd - tellen doorgaans maximaal een stuk of vier, vijf exemplaren. En de momenteel gangbare tiphoogte ligt rond de 220 meter en die loopt naar verwachting voorlopig niet verder op.