Ontbladerde populieren fungeren dit jaar als mijn stemmingsbarometer

Het Suikertuin­tje van de Betuwe in Lienden is ‘Leukste Koffiezaak van heel Nederland’

Koffiezaak Het Suikertuintje van de Betuwe in Lienden heeft de prijs voor ‘Leukste Koffiezaak van heel Nederland’ gewonnen. In die wedstrijd konden alle koffiezaken uit Nederland zich kandidaat stellen. Op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zijn winnaars uit de bus gekomen. Het Suikertuintje in Lienden was landelijk kampioen.

7 september