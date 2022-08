Ontgronden Willemspolder komt steeds dichtbij

Er wordt al jaren over gesproken, ook zijn inwoners voorgelicht op meerdere avonden. Maar nu is het bestemmingsplan gereed en worden de echte besluiten genomen. Op 14 september zijn de inwoners in het Dorpshuis welkom om hun mening te geven over de plannen, een dag later buigt de gemeenteraad van Neder-Betuwe zich voor het eerst over de plannen. Initiatiefnemer Dekker Groep is buurman van het project en heeft het terrein rond haar hoofdkantoor in de IJzendoornse uiterwaard al grotendeels heringericht. Met ook daar ruimte voor natuurontwikkeling.