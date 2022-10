Ontspannen bij Klankschalenconcert en meezingen met Smartlappenfestival

uit in rivierenlandThuis op de bank zitten kan altijd nog. Stappen is wel zo gezellig. Gelukkig is er voor de liefhebbers dit weekend weer genoeg te beleven in Rivierenland.

GELDERMALSEN

‘Gi-ga-groen’ is het thema van de landelijke Kinderboekenweek (5 -16 oktober). Het KinderBoekenFeest in Bibliotheek Geldermalsen, aanstaande zaterdag, is daarom één en al natuur. Bij de groene kindercolleges valt er van alles te leren over reptielen, bijen, slakken, het voedselbos en afval scheiden.

Het boekenfeest begint om 11.00 uur met een openingsdans van Dansstudio 24. Behalve kindercolleges zijn er creatieve, groene workshops. Toegang is gratis. Aanmelden is alleen nodig voor het kindercollege bijzondere reptielen.

Ontdek de ontspannen werking van vibrerende klankschalen tijdens een klankschalenconcert in Geldermalsen, op zaterdag 8 oktober. Yogadocent Shamile Scharbaai is een ervaren klankschalenbespeler en zit vanaf 10.30 uur klaar in het Rode Kruisgebouw. Na afloop is er ayurvedische linzensoep voor de deelnemers. Het concert inclusief de soep kost 22,50 euro. Reserveren via Welzijn West Betuwe.

CULEMBORG

Wat is er nodig om een fitte en gezonde inwoner van Culemborg te zijn? Verzamel aanstaande zaterdag tijdens het Feel Alive Event de nodige informatie over een gezonde levensstijl. In de binnenstad staan marktkramen vol gezonde producten, zijn er sportclinics, voorlichtingen en demonstraties. Het event maakt deel uit van de Dutch Food Week en is van 10.00 tot 16.00 uur.

TIEL

Klaar voor een zondagmiddag vol sentiment? Vertolkers van het levenslied als Stef Ekkel, Jaman en Marco Kanters zullen menig gevoelige snaar raken tijdens het Smartlappenfestival in Tiel. Dat het festival beperkt is tot één dag, mag de pret niet drukken. Met een stevige line-up van volkszangers is het vanaf 12.30 uur gezellig aanhaken en meezingen op de Markt.

ZOELMOND

Flamencogitarist Jeff Heijne en accordeonist Rik Cornelissen treden zondag 9 oktober om 16.00 uur op in de kerk in Zoelmond. Het concert van deze twee instrumentalisten belooft een smeltkroes te worden van verschillende muziekgenres: flamenco, tango, jazz en klassiek. Kaartjes zijn 19,25 euro en reserveren gaat via theater Heerenlogement.