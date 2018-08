Ontuchtverdachte Alem was vrijwilliger tussen de kinderen

'Eigenlijk heel bijzonder dat we hier wonen onder de zeespiegel'

27 augustus Roelof Bleker (51) was acht jaar dijkgraaf van Waterschap Rivierenland. Volgende week heeft hij zijn laatste werkdag. ,,Toen ik begon speelde de vraag: moeten we wel doorgaan met waterschappen? Dat is nu wel anders. Inmiddels weten veel meer mensen wat we doen en waarom we het doen.''