Onwerkelijk tafereel: boten liggen op de droge bodem van jachthaven Beusichem

Zeilsche­pen door laag water ‘gevangen’ in jachtha­vens Culemborg en Beusichem: ‘Deze situatie is uitzonder­lijk’

Wie deze zomerse dagen met een plezierbootje door Midden-Nederland wil varen, kan beter niet op de bonnefooi vertrekken. De extreem lage waterstand werpt onderweg hindernissen op en ook zijn niet alle passantenhavens even goed toegankelijk. In Beusichem liggen de plezierboten zelfs vast in de modder, als vissen op een drooggevallen wad.

3 augustus