Ooit weer wandelend naar de overkant van de Rijn?

Ik heb altijd gedacht dat die sterke verhalen voltooid verleden tijd zouden zijn. Nu staken mijn ouders bijna een mensenleven geleden over in hartje winter, toen de Rijn tussen de Betuwe en Wageningen helemaal dichtgevroren was.

Destijds waren er niet alleen wandelaars die zich waagden aan de alternatieve oversteek tussen Opheusden of Randwijk en Wageningen. Er was een weg schoongeveegd op het dikke ijs zodat er zelfs auto's naar de overkant reden.

Gezien de oplopende temperaturen heb ik het altijd voor onmogelijk gehouden dat ik zo'n oversteek zou kunnen maken zonder pontje of brug. Ik ben een frequent gebruiker van welk pontje dan ook. Als het woord onthaasting ergens van toepassing is dan is het daar wel.

Het Opheusdense - en Lexkesveer zijn pareltjes van het rivierenlandschap, waarvan de eerste al aan de ketting ligt en en de ander hetzelfde lot dreigt te ondergaan vanwege het extreme laagwater van nu.

Ik kijk vaak naar teletekstpagina 720, waar tot op de centimeter wordt bijgehouden hoe diep de vaargeulen zijn. Nabij Opheusden is de minst gepeilde diepte 195 centimeter. Op de IJssel zelfs 150 centimeter.

Nou laat ik het met mijn 187 centimeter lange lijf wijselijk uit mijn hoofd om zo idioot te zijn zo'n gevaarlijke oversteek over de rivierbodem te maken. Er zijn plekken waar het veel dieper is en menig zwemmer weet hoe riskant de stroming op de Rijn is.

Maar wellicht treden mijn kleinkinderen ooit in de voetsporen van hun overgrootouders. Niet in de winter, maar hartje zomer als de verdroging nog verder door zou zetten en de Rijn wellicht een kabbelend slootje is geworden.

