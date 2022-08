Ook het Bouwdorp kent een tropenrooster: ‘Zo blij dat het weer kan, na twee stille coronajaren’

blog Lienden, het hoogtepunt van de Vuelta in de Betuwe

Nog even en dan raast de Vuelta ofwel de Ronde van Spanje door de Betuwe. Zaterdag 20 augustus maken veel wielrenners kennis met dit gebied. Ik vraag me af wat ze dan het meeste bij zal blijven. Dan bedoel ik niet of de ronde tijdens deze tweede etappe al wordt beslist of dat er een verschrikkelijke valpartij plaatsheeft (wat ik niet hoop overigens).

8 augustus