Ook het Bouwdorp kent een tropenrooster

KESTEREN - Terwijl de meeste bouwvakkers genieten van een welverdiende vakantie, wordt op het Bouwdorp Kesteren getimmerd en gezaagd dat het een lieve lust is. Wel zijn er extra waterspelletjes en is een tropenrooster ingevoerd.

,,We zijn zo blij dat het weer kan, na twee stille coronajaren’’, zegt initiatiefnemer en voorzitter Patricia van Dijk. ,,En ons enthousiasme wordt gelukkig weer gedeeld. We tellen deze dinsdag 134 kinderen, een heel mooi aantal. Net iets minder dan de laatste keer in 2019, maar ik weet zeker dat dit zich weer rond gaat praten en dat er volgend jaar weer nog meer kinderen zijn.’’

Het is ook weer gelukt om genoeg vrijwilligers te vinden: ,,Dat ging net, het is ook verplicht dat als je kinderen meedoen, je minimaal één dagdeel meehelpt. Dat helpt zeker, maar omdat we hier vaak vrij grote gezinnen hebben zijn er relatief weinig ouders die mee kunnen helpen. Neemt niet weg dat het een groot feest is en oudere broers en zussen als leiders ook zeer welkom zijn.’’

Verhuisd

Het bouwdorp is dit jaar verhuisd naar het terrein van camping De Betuwe, het voormalige Lede & Oudewaard. Van Dijk: ,,Het leuke is, er doen ook zo'n negen kinderen mee die op vakantie zijn op de camping. Dat gaat prima, kinderen willen altijd wel met elkaar spelen natuurlijk.’’ Kinderen van 5 tot en met 13 jaar zijn welkom, oudere kinderen wordt gevraagd om mee te helpen als jeugdleider. Ze komen vooral uit Kesteren, maar ook uit omliggende dorpen.

Vanwege de hitte is er wel een soort tropenrooster ingevoerd. Op dinsdag en woensdag stopt het bouwdorp een uurtje eerder, om half vier en op de slotdag donderdag gaan de poorten om twee uur ‘s middags al dicht. Van Dijk: ,,En we houden natuurlijk rekening met de spelletjes. Waar het kan halen we er lekker verkoelend water bij. We hebben het geplande voetbaltoernooi al vervangen door waterspelletjes. Met dit weer hoor ik daar niemand over klagen.’’