Oorlogsexpo Alles Kwijt trekt ruim drieduizend bezoekers: ‘Een groot succes’

Het was een experiment om te zien of mensen die niet zo snel de drempel van een museum overschrijden bereid zijn te komen kijken. Dat is geslaagd. In samenwerking met de Oudheidkamer voor Tiel en omstreken, Hart van Tiel en gemeente Tiel, werd één verhaal over de Tweede Wereldoorlog vanuit verschillende perspectieven getoond. Daarnaast werd de periode van de wederopbouw getoond, een periode die de Tielenaren weer hoop op een goede toekomst gaf. De expositie was van 3 mei tot 1 augustus in een groot leegstaand winkelpand aan de Santwijckse Poort.



Van het gastenboek werd veelvuldig gebruik gemaakt. Reacties laten een grote interesse in de Tweede Wereldoorlog zien, zeker ook met de actuele situatie in Europa. Daarnaast bleek de wederopbouwarchitectuur die ook in Tiel via de Delftse School nadrukkelijk aanwezig is in trek.