Op deze bijzondere locaties in de Betuwe kun je deze week stemmen

Tiel

Cultureel centrum Zinder is 14, 15 en 16 maart toegankelijk. Interessant: daar hebben ze een stemmal en stembox voor kiezers met een visuele beperking. Zo kunnen ook zij zelfstandig hun stem uitbrengen. De Oogvereniging legt in een filmpje uit hoe dat in zijn werk gaat.

Voor het eerst heeft Tiel een mobiel stembureau dat zich op 16 maart per touringcar door de gemeente begeeft. De wagen doet vier locaties aan. Zo staat de bus tussen 07.30 en 09.30 uur bij station Tiel aan het Stationsplein. Ook een bijzondere plek is speeltuin De Speelboomgaard aan de Zoelensestraat in Kapel Avezaath. Daar staat hij van 13.30 tot 16.30 uur.

Lingewaard

Nog één keer herinneringen ophalen aan stapavondjes? Ga in Huissen dan stemmen in zalencentrum De Valom aan de Karstraat 2. De zaak is definitief gesloten, dus het is waarschijnlijk de laatste kans om nog eens binnen te komen.

Overbetuwe

Echt bijzonder is een groot woord, maar nieuw wel. In de prachtige nieuwbouw van het OBC in Elst (Bussel 2) kan worden gestemd.

Buren

In Maurik kan ook ditmaal gestemd worden in het gemeentehuis. Nog wel, want het gemeentehuis staat te koop. In Zoelmond kan gestemd worden in de eeuwenoude Dorpskerk. In Asch en Erichem kan gestemd worden in de dorpshuizen. En dat is best bijzonder, want die dorpen hebben geen school en geen winkel meer. Maar stemmen kan dus wel.

Volledig scherm Het gemeentehuis in Maurik © William Hoogteyling

Neder-Betuwe

In Neder-Betuwe kan in alle zes kernen gestemd worden. Ook in IJzendoorn, dat het sinds dit jaar zonder school en al langer zonder winkels moet stellen. Dat stemmen kan dan wel in het nieuwe Herman van Riemsdijk dorpshuis.

West Betuwe

Ook in West Betuwe is een dorp te vinden waar geen winkels of scholen meer zijn, maar waar wel gestemd kan worden. De ruim driehonderd inwoners van Gellicum kunnen, voor zover stemgerechtigd, terecht in hun Buurthuis.