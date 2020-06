Op twee plekken geschoten in Kerkdriel, mogelijk verband met bedreiging fruithandel

De recherche en verschillende politie-eenheden deden eerst urenlang sporenonderzoek aan het Saturnushof. Er is op de voordeur geschoten van de woning, waar iemand zou wonen die betrokken is bij De Groot. Rond 14.15 werd het onderzoek daar afgerond.



Hetzelfde onderzoeksteam reed daarna door naar de Hoorzik in Kerkdriel voor een volgend onderzoek. Daar is een kogel door de ruit gegaan. Of er een verband tussen beide schietincidenten is op dit moment nog onduidelijk.



Een dag eerder werd in Hedel al een voordeur in brand gestoken van een woonhuis. Daar bleek een medewerker van het fruitbedrijf te wonen.