Opa Kees uit Culemborg moet twee jaar de cel in voor misbruiken van 4-jarige kleindochter

Het meisje was 4 jaar oud toen ze aan haar moeder en een hulpverlener vertelde dat zij was misbruikt. Ze logeerde soms wekenlang bij haar opa en oma in Culemborg. Het slachtoffertje vertelde gedetailleerd wat er was gebeurd.

De opa ontkent. Hij gaf alleen toe dat hij een keer een kus had gegeven in de schaamstreek van het meisje. De man liet tijdens de zitting in de rechtbank verstek gaan. Zijn advocaat betoogde dat er te weinig bewijs was, omdat de strafzaak alleen steunt op de verklaring van het slachtoffertje. De rechtbank oordeelde dat er genoeg bewijs is. De verklaring van het slachtoffer wordt ondersteund door haar broer en ook door de vriendin van de verdachte.