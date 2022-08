Oscar Riesebeek baalt van mislopen Vuelta door ‘onnodige’ valpartij: ‘Ik was niet oplettend genoeg’

Femke (17) vertelt met schilderij dat ze seksueel misbruikt is: ‘Laat hém maar in angst leven’

Femke Willemse (17) uit Geldermalsen heeft voor haar gevoel te lang haar mond gehouden over dat ze seksueel misbruikt is. Totdat ze vorige week de dader - een familielid - tegen het lijf liep. Met een zelfgemaakt schilderij dat ze op social media deelde, schreeuwde ze het van de daken. ,,Het is oké om erover te praten.”

18 augustus