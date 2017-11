Oud-burgemeester Culemborg offerde carrière voor haar alcoholistische man

Diezelfde dag nog verliet ze haar echtgenoot. Alles verloren, man, werk, huis. Zichzelf was ze allang kwijtgeraakt. ,,Het heeft me een dik jaar gekost om weer op te krabbelen. De afgelopen tien jaar ben ik gaan leven. Heb ik alle ellende losgelaten. Het heeft geen zin in wrok om te zien, spijt te hebben van verloren jaren. Ik vraag niet meer naar het waarom, maar aanvaard dat het ging zoals het ging. Ik verwijt mijn ex-man niks. Hij was ziek, niemand geeft vrijwillig alles op: kind, vrouw, huis, werk. Het is jammer dat hij niet in staat bleek over zijn problemen te praten, hulp te zoeken. Dat hij troost zocht in de fles.’’



In 2013 zat ze aan zijn sterfbed. Zijn lijf vernield door de drank. ,,We waren al jaren uit elkaar, ik had hem tijden niet gezien, maar je laat iemand niet alleen doodgaan.’’Tien jaar geleden trouwde ze met haar tweede man. Ze ziet nu hoe een relatie ook kan zijn, hoe prettig het is om thuis te komen zonder angst hoe je je man aan zult treffen. En daarom voert ze nu individuele en groepsgesprekken met partners, dochters, ouders van verslaafden. Bij het Ismes Huis in Den Bosch, een huis voor ex-verslaafden en voor mensen die met een verslaafde leven.



,,Ik deel mijn ervaringen in de hoop dat anderen er wat aan hebben, hoe naïef ik was, hoe verkeerd mijn beeld van een alcoholist was. Ik weet nu dat allerlei vormen van verslaving veel voorkomen in de zogenaamde betere kringen als advocatuur, accountancy, medische zorg, in directiekamers, onder gepensioneerden. Die verlopen man onder die brug met die blikken bier in de hand, dat is een beeld dat maar al te vaak niet klopt.’’ Maar ze wil méér, aandacht voor de omgeving van een verslaafde. ,,Achter iedereen met een onstilbare zucht naar drank, drugs, seks staan zeker vier mensen die in stilte lijden onder de verslaving van een dierbare. Wier leven er evenzeer door beïnvloed wordt.’’



Wat haar nog altijd raakt is de worsteling van haar zoon, nu 32. Een kind van een verslaafde vader raakt beschadigd. ,,Voor hem vind ik het zó erg dat hij zoveel heeft moeten zien, zoveel heeft meegekregen. Als puber vroeg hij mij waarom zijn vader de fles belangrijker vond dan zijn zoon. Ik heb hem verzekerd dat het zo niet zit, dat zijn vader van hem hield. Maar dat die verdomde drank nu eenmaal sterker was dan hij.’’