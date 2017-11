Oud-topambtenaar waarschuwt voor slachtoffers bij hoog water Varik

Die klemmende waarschuwing uit ir. Frank Spaargaren, oud-topambtenaar van Rijkswaterstaat, in een brief aan de Vaste Tweede Kamercommissie Water. Hij schrijft: ,,De hoogwatergeul draagt niet bij aan de robuustheid en veiligheid van het riviersysteem. Essentiële onderdelen zijn niet of onvoldoende uitgewerkt. De hoogwatergeul is relatief onveiliger dan andere oplossingen. Evacuatie van de bewoners in de polder Varik-Heesselt is, bij een helaas niet uit te sluiten dijkdoorbraak, niet mogelijk met een groot aantal dodelijke slachtoffers als gevolg. De investeringskosten zijn tenminste rond 200 miljoen hoger dan voor andere oplossingen. De hoogwatergeul moet daarom worden afgewezen.”