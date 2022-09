Oude foto’s van Enspijk langs de straat

Dat maakt heel erg zichtbaar hoe veel er toch veranderd is in het 578 zielen tellende dorp. Veel Enspijkers kennen waarschijnlijk wel de boekjes Deil en Enspijk in Oude Ansichten . Op deze oude foto’s is mooi te zien hoe de straten en huizen van Enspijk er vroeger uitzagen, maar er zijn er vast meer. De inwoners denken het geld voor het project te kunnen halen uit het leefbaarheidsbudget dat voor het dorp beschikbaar is.

Daarom doet Mooi Wonen in Enspijk een oproep om foto’s aan te leveren, waarvan dan een scan gemaakt kan worden. Er wordt gemikt op foto’s van straatbeelden of openbare plekken, het gaat dus niet om privé-familiekiekjes.

Kasteel van Enspijk

De historie van Enspijk staat deze maand ook op een andere manier nog in de aandacht. De Historische Kring West-Betuwe houdt op donderdag 15 september een lezing over het verdwenen kasteel van Enspijk. Martin IJzerman zocht twee jaar in allerlei archieven naar informatie over dit kasteel. En hij raakte in gesprek met één van de nazaten van de laatste bewoners van het verdwenen kasteel. Dat kasteel heette Huis te Enspijk en werd in 1828 afgebroken.