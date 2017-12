Ouders proberen politie te overtuigen gereden te hebben: 'Daar trappen wij niet in'

Korte tijd later kwamen er wel mensen ter plaatse die beweerden gereden te hebben. Het bleek om de ouders van de eigenaar van de auto te gaan. 'Wel kwamen zijn ouders ter plaatse die de politie probeerde te overtuigen dat zij hadden gereden', schrijft de politie op Facebook. 'Daar trappen wij niet in.'

Politiebureau

De eigenaar van de auto is dan ook op het politiebureau ontboden om tekst en uitleg te komen geven. Hoe de auto precies om heeft kunnen slaan, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of de daadwerkelijke bestuurder gewond is geraakt bij het ongeluk.