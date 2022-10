Over rechts inhalen met armoedehulptroepen

De één slaat als een gefrustreerde USSR-lover wild in het rond, de ander is na een mooie start als premier van dit land de laatste vijf jaar vergeten de rijkdom een beetje gelijk te verdelen.



Dus buitelen gemeenteraden over elkaar heen om met armoedemoties het meest betrokken gezicht te tonen. Onwetend wat al het extra geld dat vanuit Den Haag over het land wordt uitgestort aan pijn weghaalt dan wel laat zitten. Veelal niet wetend dat hun wethouders al lang bezig zijn om die pijn en de pijnlijdenden in kaart te brengen.



Pijnlijke debatten, die verworden tot verplichte nummertjes. ,,Voor de bühne", liet een West Betuwse SGP’er zich ontvallen.



Ook een ‘meer euro's naar minst bedeelden-motie’ in Neder-Betuwe, maar afloop en vooral verloop van het debat waren verrassend. Een hartstochtelijk pleidooi van Voor Neder-Betuwelid Arthur Mauritz werd zuinigjes beoordeeld door de christelijke fracties SGP, CDA en ChristenUnie. Maurits gooide er een schepje bovenop, memoreerde dat hij zelf christen was, haalde de bijbel aan en zei dat Jezus er toch vooral ook voor de hulpbehoevenden was.



Oeps, de SGP over rechts inhalen; en dan niet eens met een PVV- of FvD-gedachtegoed. Dat intrigeert, is gewaagd. Toch ook knap hoe één der mannenbroeders er terstond een antwoord op had: de bijbel zegt ook dat we goede rentmeester moeten zijn, zuinig op de centjes letten.



Motie verworpen, rentmeester heeft gewonnen; de Neder-Betuwenaar die moet kiezen tussen eten versus nieuwe kleren voor z'n kinderen verloren.