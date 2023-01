Overleden Kees Mourik (85) van bouwbedrijf uit Groot-Ammers laat bloeiend familiebedrijf achter

‘Soms moet je geluk hebben met boeven vangen’, politie Tiel houdt man aan voor 4 vergrijpen

Eerst een auto vernielen en daarna agressief gedrag vertonen. Een man had woensdag geen zin om zich aan de regels te houden in Tiel. Helaas voor hem had de wijkagent beelden waarop hij duidelijk herkenbaar was.

